Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Gemeinde Polygyros
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Schwimmbad

Wohnungen mit Swimmingpool in Gemeinde Polygyros, Griechenland

1 Zimmer
20
2 Zimmer
24
3 Zimmer
4
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Metamorfosi, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Metamorfosi, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen: Wohnung von 50 qm in Metamorfosi, Chalkidiki. Die Wohnung befindet sich im Erd…
$152,157
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Gemeinde Polygyros, Griechenland

mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen