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Hotels in Regionalbezirk Pieria, Griechenland

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Dion Olympos Municipality
6
Katerini
5
Pydna Kolindros Municipality
4
Korinos
3
15 immobilienobjekte total found
Hotel 1 100 m² in Platamonas, Griechenland
Hotel 1 100 m²
Platamonas, Griechenland
Fläche 1 100 m²
Zum Verkauf Hotel von 1100 qm an der Olympischen Küste. Das Hotel verfügt über 4 Stockwerke.…
$3,07M
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Hotel 1 100 m² in Platamonas, Griechenland
Hotel 1 100 m²
Platamonas, Griechenland
Fläche 1 100 m²
Zum Verkauf Hotel von 1100 qm an der Olympischen Küste. Das Hotel verfügt über 4 Stockwerke.…
Preis auf Anfrage
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Hotel 820 m² in Skotina, Griechenland
Hotel 820 m²
Skotina, Griechenland
Fläche 820 m²
Hotel zum Verkauf mit einer Fläche von 820 Quadratmetern an der Olympischen Riviera. Von den…
$1,51M
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Hotel 1 603 m² in Makrygialos, Griechenland
Hotel 1 603 m²
Makrygialos, Griechenland
Fläche 1 603 m²
Zum Verkauf Hotel von 1603 qm an der Olympischen Küste. Das Hotel verfügt über 3 Stockwerke.…
$1,18M
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Hotel 2 694 m² in Olymbiaki Akti (Strand), Griechenland
Hotel 2 694 m²
Olymbiaki Akti (Strand), Griechenland
Fläche 2 694 m²
Etagenzahl 4
Zum Verkauf: 4-Sterne-Hotel & SPA – Außergewöhnliche Investitionsmöglichkeit an der Olympisc…
$6,34M
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Hotel 648 m² in Makrygialos, Griechenland
Hotel 648 m²
Makrygialos, Griechenland
Fläche 648 m²
Zu verkaufen Hotel von 648 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Das Hotel hat 3 Ebenen. D…
$826,496
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Hotel 500 m² in Korinos, Griechenland
Hotel 500 m²
Korinos, Griechenland
Fläche 500 m²
Ein Hotel von 500 qm in der Olympischen Riviera zu verkaufen. Das Gebäude besteht aus sieben…
$944,567
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Hotel 750 m² in Moschopotamos, Griechenland
Hotel 750 m²
Moschopotamos, Griechenland
Fläche 750 m²
Wir bieten Ihnen ein explosives Angebot an! Hotel zum Verkauf im malerischen Bergdorf. Ein z…
$1,89M
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Hotel 580 m² in Korinos, Griechenland
Hotel 580 m²
Korinos, Griechenland
Fläche 580 m²
Zu verkaufen ein Hotel von 580qm. in der Region Olympic Riviera. Das Gebäude ist in 3 -Böden…
$767,461
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Hotel 1 600 m² in Neos Panteleimonas, Griechenland
Hotel 1 600 m²
Neos Panteleimonas, Griechenland
Fläche 1 600 m²
Hotel zu verkaufen 1.600 qm Fläche, auf einem Grundstück von 6.500 qm im nördlichen Teil Gri…
$236,142
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Hotel 700 m² in Korinos, Griechenland
Hotel 700 m²
Korinos, Griechenland
Fläche 700 m²
Zum Verkauf Hotel von 700 qm an der Olympischen Küste. Das Hotel hat eine Ebene. Die Besitze…
$767,461
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Hotel 10 496 m² in Neoi Poroi, Griechenland
Hotel 10 496 m²
Neoi Poroi, Griechenland
Schlafräume 191
Fläche 10 496 m²
Objekt-Code: HPS5395 - Hotel FOR SALE in Ost-Olimpos Platamonas für € 25.000.000 . Dieses 10…
$28,77M
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Hotel 600 m² in Makrygialos, Griechenland
Hotel 600 m²
Makrygialos, Griechenland
Fläche 600 m²
Hotel zum Verkauf an der olympischen Riviera. Das Drei-Sterne-Hotel - besitzt eine Fläche vo…
$1,30M
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Hotel 790 m² in Makrygialos, Griechenland
Hotel 790 m²
Makrygialos, Griechenland
Fläche 790 m²
Hotel zum Verkauf mit hohem Investitionspotenzial in Makriyalos (Pieria, Griechenland) Wir b…
$1,08M
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Hotel 900 m² in Skotina, Griechenland
Hotel 900 m²
Skotina, Griechenland
Fläche 900 m²
Zum Verkauf Hotel von 900 qm an der Olympischen Küste. Das Hotel verfügt über 3 Stockwerke. …
$1,53M
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