Berghütte kaufen in Peraia, Griechenland

villen
32
cottages
15
reihenhäuser
12
12 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 5 zimmer in Thermaikos Municipality, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Thermaikos Municipality, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 2-stöckiges Haus von 145 qm in Chalkidiki. Halbgeschoss besteht aus Wohnzimmer, ein …
$567,664
Grekodom Development
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Ferienhaus 8 zimmer in Thermaikos Municipality, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Thermaikos Municipality, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 280 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Erdgeschoss b…
$643,742
Grekodom Development
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 5 zimmer in Thermaikos Municipality, Griechenland
Villa 5 zimmer
Thermaikos Municipality, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 380 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 380 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Untergeschoss…
$936,353
Grekodom Development
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 6 zimmer in Thermaikos Municipality, Griechenland
Villa 6 zimmer
Thermaikos Municipality, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 160 qm in den Vororten von Thessaloniki. Keller besteht aus…
$351,132
Grekodom Development
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 6 zimmer in Thermaikos Municipality, Griechenland
Villa 6 zimmer
Thermaikos Municipality, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 550 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 550 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das U…
$994,875
Grekodom Development
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 8 zimmer in Thermaikos Municipality, Griechenland
Villa 8 zimmer
Thermaikos Municipality, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 850 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 850 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das E…
Preis auf Anfrage
Grekodom Development
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Reihenhaus 4 zimmer in Thermaikos Municipality, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Thermaikos Municipality, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 132 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen Maisonette von 132 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki .Die Maisonet…
$245,793
Grekodom Development
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 8 zimmer in Thermaikos Municipality, Griechenland
Villa 8 zimmer
Thermaikos Municipality, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 475 m²
Stockwerk -1/2
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 475 qm in den Vororten von Thessaloniki. Halbgeschoss beste…
$1,29M
Grekodom Development
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 6 zimmer in Thermaikos Municipality, Griechenland
Villa 6 zimmer
Thermaikos Municipality, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 930 m²
Stockwerk 1/4
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 930 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss besteh…
$3,98M
Grekodom Development
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Ferienhaus 7 zimmer in Thermaikos Municipality, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Thermaikos Municipality, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 410 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 2-stöckiges Haus von 410 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss besteht au…
$936,353
Grekodom Development
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Ferienhaus 7 zimmer in Thermaikos Municipality, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Thermaikos Municipality, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen 3 -stöckiges Haus von 280 Quadratmetern in Thessaloniki. Der Keller besteht aus…
$456,472
Grekodom Development
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Ferienhaus 7 zimmer in Thermaikos Municipality, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Thermaikos Municipality, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 410 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 2-stöckiges Haus von 410 qm in Thessaloniki. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern…
$1,76M
Grekodom Development
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά

Immobilienangaben in Peraia, Griechenland

mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
