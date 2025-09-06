Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser mit Swimmingpool in Peraia, Griechenland

3 immobilienobjekte total found
Villa 7 zimmer in Thermaikos Municipality, Griechenland
Villa 7 zimmer
Thermaikos Municipality, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 500 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 500 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das U…
$936,353
Villa 8 zimmer in Thermaikos Municipality, Griechenland
Villa 8 zimmer
Thermaikos Municipality, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 850 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 850 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das E…
Preis auf Anfrage
Villa 8 zimmer in Thermaikos Municipality, Griechenland
Villa 8 zimmer
Thermaikos Municipality, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 475 m²
Stockwerk -1/2
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 475 qm in den Vororten von Thessaloniki. Halbgeschoss beste…
$1,29M
Immobilienangaben in Peraia, Griechenland

mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
