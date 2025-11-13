Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Peraia
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Terrasse

Häuser mit Terrasse in Peraia, Griechenland

villen
34
cottages
15
reihenhäuser
19
1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus 3 zimmer in Thermaikos Municipality, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Thermaikos Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Etagenzahl 4
Eine moderne Maisonette (Γ3) von 89 m² steht in einem im Bau befindlichen Wohnkomplex zum Ve…
$408,826
Immobilienangaben in Peraia, Griechenland

