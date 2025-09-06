Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser am Meer in Peraia, Griechenland

villen
32
cottages
15
reihenhäuser
12
14 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 8 zimmer in Thermaikos Municipality, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Thermaikos Municipality, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 420 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 420 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Erdgeschoss b…
$620,334
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Reihenhaus 6 zimmer in Thermaikos Municipality, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Thermaikos Municipality, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Stockwerk 3/5
Verkauf Maisonette von 240 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
$468,176
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 7 zimmer in Thermaikos Municipality, Griechenland
Villa 7 zimmer
Thermaikos Municipality, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 500 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 500 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das U…
$936,353
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
AdriastarAdriastar
Ferienhaus 5 zimmer in Thermaikos Municipality, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Thermaikos Municipality, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 2-stöckiges Haus von 145 qm in Chalkidiki. Halbgeschoss besteht aus Wohnzimmer, ein …
$567,664
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 7 zimmer in Thermaikos Municipality, Griechenland
Villa 7 zimmer
Thermaikos Municipality, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 550 m²
Stockwerk 1/4
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 550 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss besteh…
$936,353
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 6 zimmer in Thermaikos Municipality, Griechenland
Villa 6 zimmer
Thermaikos Municipality, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 460 m²
Etagenzahl 5
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 460 qm in den Vororten von Thessaloniki. Halbgeschoss best…
$1,12M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 6 zimmer in Thermaikos Municipality, Griechenland
Villa 6 zimmer
Thermaikos Municipality, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 550 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 550 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das U…
$994,875
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Ferienhaus 9 zimmer in Thermaikos Municipality, Griechenland
Ferienhaus 9 zimmer
Thermaikos Municipality, Griechenland
Zimmer 9
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 546 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 546 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Untergeschoss…
$936,353
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 8 zimmer in Thermaikos Municipality, Griechenland
Villa 8 zimmer
Thermaikos Municipality, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 850 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 850 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das E…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Ferienhaus 5 zimmer in Thermaikos Municipality, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Thermaikos Municipality, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Stockwerk 3/1
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 220 qm in den Vororten von Thessaloniki. Halbgeschoss beste…
$1,29M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Ferienhaus 8 zimmer in Thermaikos Municipality, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Thermaikos Municipality, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 280 m²
Etagenzahl 2
Verkauf 2-stöckiges Haus von 280 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss besteht au…
$725,673
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 8 zimmer in Thermaikos Municipality, Griechenland
Villa 8 zimmer
Thermaikos Municipality, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 475 m²
Stockwerk -1/2
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 475 qm in den Vororten von Thessaloniki. Halbgeschoss beste…
$1,29M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 6 zimmer in Thermaikos Municipality, Griechenland
Villa 6 zimmer
Thermaikos Municipality, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 930 m²
Stockwerk 1/4
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 930 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss besteh…
$3,98M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Ferienhaus 7 zimmer in Thermaikos Municipality, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Thermaikos Municipality, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen 3 -stöckiges Haus von 280 Quadratmetern in Thessaloniki. Der Keller besteht aus…
$456,472
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά

