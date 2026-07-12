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Stadthäuser mit Swimmingpool in Oraiokastro, Griechenland

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Reihenhaus in Oreokastro Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Oreokastro Municipality, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 172 m²
Zu verkaufen Maisonette von 172 Quadratmetern in Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen. …
$354,213
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