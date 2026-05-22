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Häuser am Meer in Region Nördliche Ägäis, Griechenland

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Municipality of Western Lesvos
8
Municipality of Mytilene
7
Mytilene Municipal Unit
7
Mytilini
7
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5 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Mithymna, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Mithymna, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 304 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 304 qm auf Inseln. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern,…
$826,496
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Municipality of Mytilene, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Municipality of Mytilene, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 440 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 440 qm auf Inseln. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimm…
$920,953
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Reihenhaus in Anaxos Skoutarou, Griechenland
Reihenhaus
Anaxos Skoutarou, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Zum Verkauf Maisonette von 100 qm im Dodecanese. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss b…
$1,42M
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International Property AlertInternational Property Alert
Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Chios, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Chios, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 377 m²
zum Verkauf 5-stöckiges Haus von 377 qm auf Inseln. Halbgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit …
$796,978
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Haus 3 Schlafzimmer in Chios, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Chios, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Zum Verkauf ist ein einzigartiges Haus am Meer in Nago, Chios, nur 5 Meter vom Meer entfernt…
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Eigenschaftstypen in Region Nördliche Ägäis

villen
cottages
reihenhäuser

Immobilienangaben in Region Nördliche Ägäis, Griechenland

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mit Bergblick
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