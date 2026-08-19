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Ferienhäuser in Region Nördliche Ägäis, Griechenland

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5 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Pyrgi, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Pyrgi, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 80 qm auf Inseln. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, Woh…
$885,531
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Mirina, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Mirina, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 80 qm auf Inseln. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$325,631
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Municipality of Mytilene, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Municipality of Mytilene, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 440 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 440 qm auf Inseln. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimm…
$920,953
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Skala Eresou, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Skala Eresou, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 146 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 146 qm auf Inseln. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimm…
$1,18M
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Mithymna, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Mithymna, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 304 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 304 qm auf Inseln. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern,…
$826,496
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