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Berghütte kaufen in Region Nördliche Ägäis, Griechenland

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Municipality of Western Lesvos
8
Municipality of Mytilene
7
Mytilene Municipal Unit
7
Mytilini
7
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5 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Pyrgi, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Pyrgi, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 80 qm auf Inseln. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, Woh…
$885,531
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Reihenhaus in Anaxos Skoutarou, Griechenland
Reihenhaus
Anaxos Skoutarou, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Zum Verkauf Maisonette von 100 qm im Dodecanese. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss b…
$1,42M
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Chios, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Chios, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 377 m²
zum Verkauf 5-stöckiges Haus von 377 qm auf Inseln. Halbgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit …
$796,978
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Pterounta, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Pterounta, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 142 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 142 qm auf Inseln. Halbgeschoss besteht aus einem Abstellra…
$251,491
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Skala Eresou, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Skala Eresou, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 146 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 146 qm auf Inseln. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimm…
$1,18M
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Eigenschaftstypen in Region Nördliche Ägäis

villen
cottages
reihenhäuser

Immobilienangaben in Region Nördliche Ägäis, Griechenland

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