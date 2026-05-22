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Häuser mit Garage in Region Nördliche Ägäis, Griechenland

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Municipality of Western Lesvos
8
Municipality of Mytilene
7
Mytilene Municipal Unit
7
Mytilini
7
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1 immobilienobjekt total found
Haus 3 Schlafzimmer in Chios, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Chios, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Zum Verkauf ist ein einzigartiges Haus am Meer in Nago, Chios, nur 5 Meter vom Meer entfernt…
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Eigenschaftstypen in Region Nördliche Ägäis

villen
cottages
reihenhäuser

Immobilienangaben in Region Nördliche Ägäis, Griechenland

mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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