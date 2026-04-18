Cottages mit Bergblick kaufen in Municipal Unit of Neo Psychiko, Griechenland

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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 176 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 176 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, W…
$590,354
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