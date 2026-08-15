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Stadthäuser in Municipality of Western Lesvos, Griechenland

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Reihenhaus in Anaxos Skoutarou, Griechenland
Reihenhaus
Anaxos Skoutarou, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Zum Verkauf Maisonette von 100 qm im Dodecanese. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss b…
$1,42M
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