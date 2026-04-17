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Wohnungen am Meer in Municipality of Vyronas, Griechenland

1 Zimmer
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2 immobilienobjekte total found
Wohnung in Municipality of Vyronas, Griechenland
Wohnung
Municipality of Vyronas, Griechenland
Fläche 240 m²
Zu verkaufen Wohnung von 240 qm in Athen. Wohnung hat Inneneinrichtung. Die Besitzer werden …
$708,425
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Vyronas, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Vyronas, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 68 m²
Verkauf Duplex von 68 qm in Athen. Das Duplex befindet sich im 7. Stock und 8. Stock. Die 7.…
$590,354
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Immobilienangaben in Municipality of Vyronas, Griechenland

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