Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Vyronas
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Municipality of Vyronas, Griechenland

2 Zimmer
7
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Municipality of Vyronas, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Municipality of Vyronas, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Stockwerk 3/3
Zu verkaufen Wohnung von 82 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es besteht a…
$406,036
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Municipality of Vyronas, Griechenland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen