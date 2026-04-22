Cottages mit Bergblick kaufen in Municipality of Trifylia, Griechenland

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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Rodia, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Rodia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 140 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 140 qm in Western Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus Wohn…
$1,53M
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