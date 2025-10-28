Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser am Meer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland

Thessaloniki
16
Thessaloniki Municipal Unit
18
1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus 6 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Etagenzahl 2
For sale old construction maisonette of 175 sq.meters in Thessaloniki. The maisonette has 3 …
$228,733
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
