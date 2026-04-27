Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Thermos
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Bergblick

Villen mit Bergblick kaufen in Municipality of Thermos, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Villa in Kaloudi, Griechenland
Villa
Kaloudi, Griechenland
Schlafräume 8
Fläche 600 m²
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 600 Quadratmetern in Westpeloponnes. Das Untergeschoss be…
$1,89M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Municipality of Thermos, Griechenland

mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen