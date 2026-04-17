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Villen mit Swimmingpool in Pyrgos, Griechenland

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Villa in Agios Ioannis, Griechenland
Villa
Agios Ioannis, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 330 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 330 qm auf der Insel Korfu. Halbgeschoss besteht aus einem …
$661,197
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