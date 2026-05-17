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Wohnungen am Meer in Municipality of Pylos and Nestor, Griechenland

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Wohnung 2 Schlafzimmer in Glyfada, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Glyfada, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 55 m²
Zu verkaufen Wohnung von 55 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. E…
$348,309
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