Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Pylaia - Chortiatis
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Garten

Villa mit Garten kaufen in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland

;
Panorama Municipal Unit
29
Chortiatis Municipal Unit
8
Pylaia Municipal Unit
10
1 immobilienobjekt total found
Villa 7 zimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa 7 zimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 518 m²
Etagenzahl 2
Verkauf von Luxusvilla in Thessaloniki: die Gegend von Panorama (Purnari) mit MeerblickWir p…
$2,95M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Atlas Construction
Sprachen
Русский, Українська
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland

mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen