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Mehrstöckige Wohnungen in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland

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Panorama Municipal Unit
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5 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 230 m²
Stockwerk 1/3
Zum Verkauf steht eine geräumige, schlüsselfertige Maisonette mit einer Gesamtinnenfläche vo…
$591,460
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf in Pylea bietet diese moderne fertige Maisonette einen Innenraum von 111,18 m2. …
$540,276
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 240 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf: Diese beeindruckende, schlüsselfertige Maisonette in Panorama, Synoikismos Nomo…
$853,068
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 4
Eine geräumige Maisonette mit 250 Quadratmetern Innenwohnraum, im wünschenswerten Bereich vo…
$671,080
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
Stockwerk 1/3
Zum Verkauf: eine atemberaubende, schlüsselfertige Maisonette mit 210 Quadratmetern Innenrau…
$1,36M
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Immobilienangaben in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland

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