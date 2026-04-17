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Villen am Meer in Municipality of Pallini, Griechenland

Pallini Municipal Unit
4
1 immobilienobjekt total found
Villa in Municipality of Pallini, Griechenland
Villa
Municipality of Pallini, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 550 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 550 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus einem Abstellra…
$1,53M
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Immobilienangaben in Municipality of Pallini, Griechenland

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