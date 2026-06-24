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Stadthäuser mit Swimmingpool in Municipality of Nea Smyrni, Griechenland

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Reihenhaus in Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 240 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 240 qm in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. 7. Stock beste…
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Reihenhaus in Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
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Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 245 m²
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Immobilienangaben in Municipality of Nea Smyrni, Griechenland

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