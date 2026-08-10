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Wohnungen in Municipal Unit of Tavros, Griechenland

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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Moschato Tavros, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Moschato Tavros, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Das Izi Lux-Projekt ist eine zeitgenössische Wohnsiedlung zwischen den Vierteln Kalithea und…
$340,919
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Moschato Tavros, Griechenland
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Tavros, Griechenland

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