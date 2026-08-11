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Wohnimmobilien in Municipality of Likovrisi Pefki, Griechenland

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2 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Kifisia, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Kifisia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Lykovrysi grenzt an Pefki Einfamilienhaus 120mq. auf einem Grundstück von 380mq.m. erhöhten …
$442,839
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Wohnung 4 zimmer in Municipality of Likovrisi Pefki, Griechenland
Wohnung 4 zimmer
Municipality of Likovrisi Pefki, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 146 m²
Etagenzahl 5
Wohnsiedlung – Pefki, Thessalia Sterea Ellada, Griechenland
$635,802
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Immobilienangaben in Municipality of Likovrisi Pefki, Griechenland

mit Garten
mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
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