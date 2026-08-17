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Ferienhäuser in Municipality of Kropia, Griechenland

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2 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Koropi, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Koropi, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 445 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 445 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, …
$1,18M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Koropi, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Koropi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 140 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$430,959
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Immobilienangaben in Municipality of Kropia, Griechenland

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