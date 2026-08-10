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Wohnimmobilien in Municipality of Korydallos, Griechenland

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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Municipality of Korydallos, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Municipality of Korydallos, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 54 m²
Etagenzahl 7
Wohnsiedlung – Korydallos, Attika, Griechenland
$255,396
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Wohnung 2 zimmer in Municipality of Korydallos, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Municipality of Korydallos, Griechenland
Zimmer 2
Fläche 53 m²
Feel the embodiment of sophistication in « Smart »; Piraeus, an exclusive boutique residence…
$292,429
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Immobilienangaben in Municipality of Korydallos, Griechenland

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
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