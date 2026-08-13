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Wohnimmobilien in Municipality of Keratsini Drapetsona, Griechenland

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Municipality of Keratsini Drapetsona, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Municipality of Keratsini Drapetsona, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 87 m²
Etagenzahl 9
Wohnsiedlung – Keratsini, Attika, Griechenland
$344,334
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Immobilienangaben in Municipality of Keratsini Drapetsona, Griechenland

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
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