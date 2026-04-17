Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Kallithea
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus
  6. Meerblick

Cottages am Meer in Municipality of Kallithea, Griechenland

Ferienhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 760 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 760 qm in Athen. Das Erdgeschoss besteht aus einem Schlafz…
$5,02M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Municipality of Kallithea, Griechenland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen