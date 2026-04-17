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Wohnungen am Meer in Municipality of Ilion, Griechenland

3 Zimmer
9
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Ilion, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Ilion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 90 m²
Zu verkaufen Wohnung von 90 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es besteht a…
$360,116
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