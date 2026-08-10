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Ferienhäuser in Municipality of Ilida, Griechenland

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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Savalia, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Savalia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 170 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 170 qm in Peloponnes. Keller besteht aus einem Abstellraum,…
$318,791
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