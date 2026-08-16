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Wohnimmobilien in Municipality of Galatsi, Griechenland

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5 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Galatsi, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Galatsi, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Verkauf -- Wohnhaus -- Athen Zentrum: Galatsi - Perivolia 180 qm, 4 Schlafzimmer, 2 Badezimm…
$571,029
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Galatsi, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Galatsi, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Galatsi Karagianneika. In one of the most up-coming areas of Athens, a few steps from the me…
$337,956
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Galatsi, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Galatsi, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 105 m²
Galatsi in der Nähe des Zentrums von Athen, entdecken Sie diese atemberaubende Wohnung von 1…
$273,861
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Wohnung 4 zimmer in Municipality of Galatsi, Griechenland
Wohnung 4 zimmer
Municipality of Galatsi, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 144 m²
Etagenzahl 8
Wohnsiedlung – Galatsi, Attika, Griechenland
$505,714
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Wohnung 2 zimmer in Municipality of Galatsi, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Municipality of Galatsi, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Wo Eleganz neue Höhen erreicht, erwartet Sie ein himmlisches Reich kultivierten Wohnens. Mit…
$228,932
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Immobilienangaben in Municipality of Galatsi, Griechenland

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
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