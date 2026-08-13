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Ferienhäuser in Municipality of Fyli, Griechenland

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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Fyli, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Fyli, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 166 m²
Verkauf -- Wohnhaus -- West Attica: Ano Liosia 166 m2, 5 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, 1 WC, 2…
$524,414
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Immobilienangaben in Municipality of Fyli, Griechenland

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