Reihenhäuser mit Bergblick kaufen in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland

Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 208 m²
Stockwerk 4
Verkauf unter Baumaisonette von 208 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 4. Stock beste…
$1,52M
Immobilienangaben in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland

