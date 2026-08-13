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Ferienhäuser in Municipality of Eurotas, Griechenland

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Ferienhaus in Geraki, Griechenland
Ferienhaus
Geraki, Griechenland
Fläche 120 m²
Ein Haus von 120 qm im Westen von Peloponnese zu verkaufen. Es liegt in der Nähe der Stadt S…
$177,106
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