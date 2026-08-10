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Wohnimmobilien in Municipality of Dafni Ymittos, Griechenland

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Municipal Unit of Dafni
6
1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Municipality of Dafni Ymittos, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Dafni Ymittos, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2/4
maintenance apartments — The ideal option for students, young specialists, tourists or entre…
$116,077
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Immobilienangaben in Municipality of Dafni Ymittos, Griechenland

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