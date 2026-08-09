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Hotels in Municipality of Corinth, Griechenland

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2 immobilienobjekte total found
Hotel 1 460 m² in Municipality of Corinth, Griechenland
Hotel 1 460 m²
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 18
Fläche 1 460 m²
Zu verkaufen Hotel von 1460 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Hotel verfügt über 3 St…
$2,60M
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Grekodom Development
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HOTEL FOR SALE in Municipality of Corinth, Griechenland
HOTEL FOR SALE
Municipality of Corinth, Griechenland
Zimmer 15
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Etagenzahl 2
Komplex von fünfzehn autonomen Wohnungen zur Miete sehr nah am Meer. Die Apartments sind sec…
$938,794
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Sideris Real Estate
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