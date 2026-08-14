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Ferienhäuser in Municipality of Aegina, Griechenland

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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Ägina, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Ägina, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 215 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 215 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$826,496
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