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Wohnungen am Meer in Municipal Unit of Troizinia, Griechenland

1 Zimmer
6
4 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 50 m²
Zu verkaufen Wohnung von 50 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht …
$188,913
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Zu verkaufen Wohnung von 70 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht …
$348,309
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 57 m²
Zu verkaufen Wohnung von 57 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$318,791
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 236 m²
Zu verkaufen im Bau. Wohnung von 236 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es…
$236,142
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Troizinia, Griechenland

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