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Häuser in Stavroupoli Municipal Unit, Griechenland

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Haus 4 Schlafzimmer in Pavlos Melas Municipality, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Pavlos Melas Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Objekt-Code: HPS3045 - Haus zum Verkauf in Thermi Tagarades für € 420.000 . Dieses 200.00 m2…
$487,293
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Immobilienangaben in Stavroupoli Municipal Unit, Griechenland

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