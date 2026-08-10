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Wohnimmobilien in Stavroupoli Municipal Unit, Griechenland

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10 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Pavlos Melas Municipality, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pavlos Melas Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Property Code: HPS5481 - Apartment FOR SALE in Stavroupoli Nikopoli for € 215.000 . This 81…
$247,433
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Pavlos Melas Municipality, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pavlos Melas Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Property Code: HPS5482 - Apartment FOR SALE in Stavroupoli Nikopoli for € 197.000 . This 74…
$226,718
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Pavlos Melas Municipality, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pavlos Melas Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Property Code: HPS5485 - Apartment FOR SALE in Stavroupoli Nikopoli for € 168.000 . This 69…
$193,343
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TekceTekce
Haus 4 Schlafzimmer in Pavlos Melas Municipality, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Pavlos Melas Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Objekt-Code: HPS3045 - Haus zum Verkauf in Thermi Tagarades für € 420.000 . Dieses 200.00 m2…
$487,293
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Pavlos Melas Municipality, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pavlos Melas Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Property Code: HPS5749 - Maisonette FOR SALE in Stavroupoli Nikopoli for € 258.000 . This 1…
$296,920
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Pavlos Melas Municipality, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Pavlos Melas Municipality, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Property Code: HPS5483 - Apartment FOR SALE in Stavroupoli Nikopoli for € 110.000 . This 50…
$126,594
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Pavlos Melas Municipality, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pavlos Melas Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Property Code: HPS5486 - Maisonette FOR SALE in Stavroupoli Nikopoli for € 245.000 . This 8…
$281,959
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Pavlos Melas Municipality, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pavlos Melas Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Property Code: HPS5480 - Apartment FOR SALE in Stavroupoli Nikopoli for € 215.000 . This 81…
$247,433
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Pavlos Melas Municipality, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pavlos Melas Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Property Code: HPS5484 - Apartment FOR SALE in Stavroupoli Nikopoli for € 180.000 . This 71…
$207,153
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Wohnung 2 zimmer in Pavlos Melas Municipality, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Pavlos Melas Municipality, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 1/3
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$13,856
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Immobilienangaben in Stavroupoli Municipal Unit, Griechenland

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