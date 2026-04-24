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Wohnungen am Meer in Municipal Unit of Nea Chalkidona, Griechenland

2 Zimmer
6
3 Zimmer
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Wohnung in Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Griechenland
Wohnung
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Griechenland
Fläche 100 m²
Zu verkaufen Wohnung von 100 qm in Athen. Wohnung hat Inneneinrichtung. Es gibt: Sonnenkolle…
$377,827
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