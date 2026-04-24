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Wohnungen mit Bergblick kaufen in Municipal Unit of Nea Chalkidona, Griechenland

2 Zimmer
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3 Zimmer
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Wohnung in Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Griechenland
Wohnung
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Griechenland
Fläche 100 m²
Zu verkaufen Wohnung von 100 qm in Athen. Wohnung hat Inneneinrichtung. Es gibt: Sonnenkolle…
$377,827
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Zu verkaufen Wohnung von 80 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es besteht a…
$318,791
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
Zu verkaufen Wohnung von 200 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es besteht …
$425,055
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Nea Chalkidona, Griechenland

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