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Häuser am Meer in Municipal Unit of Meliteieis, Griechenland

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villen
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Villa in Pentati, Griechenland
Villa
Pentati, Griechenland
Fläche 290 m²
Zum Verkauf Villa von 290 qm auf der Insel Korfu. Extras mit der Unterkunft: Parkplatz, Gart…
$732,039
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Meliteieis, Griechenland

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