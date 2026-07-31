Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipal Unit of Meliteieis
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Bergblick

Berghütte kaufen in Municipal Unit of Meliteieis, Griechenland

;
villen
24
3 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Pentati, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Pentati, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 200 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 200 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus 2 Schla…
$389,634
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus in Agios Mattheos, Griechenland
Ferienhaus
Agios Mattheos, Griechenland
Fläche 230 m²
Zu verkaufen, ein 230 qm Ferienhaus, das auf einem Grundstück von 1.200 qm im traditionellen…
$589,174
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Pentati, Griechenland
Villa
Pentati, Griechenland
Fläche 290 m²
Zum Verkauf Villa von 290 qm auf der Insel Korfu. Extras mit der Unterkunft: Parkplatz, Gart…
$732,039
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
OkeaskOkeask
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Municipal Unit of Meliteieis, Griechenland

mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen