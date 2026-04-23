Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipal Unit of Lerna
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Meerblick

Häuser am Meer in Municipal Unit of Lerna, Griechenland

3 immobilienobjekte total found
Ferienhaus in Myli, Griechenland
Ferienhaus
Myli, Griechenland
Fläche 400 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 400 qm im Osten Peloponnes. Ein herrlicher Blick auf die St…
$885,531
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Myli, Griechenland
Reihenhaus
Myli, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Verkauf Maisonette von 80 qm in Eastern Peloponnes. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss…
$171,203
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Myli, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Myli, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 98 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 98 qm im Osten Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem Sc…
$283,370
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
CoexCoex
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Municipal Unit of Lerna, Griechenland

mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen