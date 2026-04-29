Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipal Unit of Kalavryta
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus
  6. Bergblick

Cottages mit Bergblick kaufen in Municipal Unit of Kalavryta, Griechenland

Ferienhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Drosato, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Drosato, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 260 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 260 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus Wohnzim…
$236,142
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Municipal Unit of Kalavryta, Griechenland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen