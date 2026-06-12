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Villen mit Bergblick kaufen in Municipal Unit of Inofyta, Griechenland

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Villa in Dilesi, Griechenland
Villa
Dilesi, Griechenland
Fläche 1 000 m²
Zu verkaufen im Bau Villa von 1000 qm in Attica. Ein Blick auf die Stadt, das Meer, der Berg…
$826,496
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Villa in Dilesi, Griechenland
Villa
Dilesi, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 298 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 298 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem Dusc…
$560,837
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Inofyta, Griechenland

mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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