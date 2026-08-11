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Häuser mit Terrasse in Municipal Unit of Corinth, Griechenland

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1 immobilienobjekt total found
Haus 6 zimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Haus 6 zimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
An exceptional detached house with a total area of 219 sq.m. is available for sale on a 1,65…
$514,506
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Sideris Real Estate
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Corinth, Griechenland

mit Garage
mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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